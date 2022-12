Inchiesta su Brt e Geodis | Finanza sequestra 102 milioni

In particolare, sono stati sequestrati 44 milioni ae 37 a Geodis e 21 milioni a un'altra azienda 'intermediaria'. L'per frode fiscale riguarda i cosiddetti 'serbatoi di manodopera', ...La linea 'è studiata come un(Bus rapid transit, autobus a rapido transito), cioè con l'... Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, die di ...(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un'inchiesta del pm Paolo Storari che vede al centro i colossi dell ...Nell'inchiesta le due società, che fanno parte di due diversi gruppi francesi a controllo statale, sono indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. (ANSA) ...