In carcere per 9 volte | non immaginerete mai come era la prima volta che è stato arrestato

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Robert Hardister è un criminale noto alla giustizia per le sue fughe e le sue trasformazioni. Ecco com’era quando era ancora incensurato Si sa: le fotografie segnaletiche non sono mai un buon traguardo di vita. Se ci si trova a dover posare di fronte alla fotocamera di un commissariato significa che si ha combinato qualcosa di grave: c’è chi, però, c’èben nove. Robert Hardister (www.curiosauro.it)Questo viso completamente tatuato è infatti di Robert Hardister un giovane americano noto negli USA e nel mondo per due caratteristiche peculiari. Innanzitutto èarrenove, sempre per reati minori; in secondo luogo, ogniche si presenta di fronte alle fotocamere della polizia ha un tatuaggio nuovo, che lo trasforma e lo sconvolge. Ecco la sua incredibile ...