Immobili | Tecnocasa | dopo Covid design uffici punta a benessere lavoratori

...Ufficio studi Gruppoin occasione della conferenza stampa del Gruppodedicata ... In generale glidi grado 'A' continuano a registrare un aumento della domanda che mostra ......di una rete dedicata esclusivamente al comparto non - residenziale che oggi conta oltre 100 agenzie immobiliari in franchising sul territorio nazionale con 2 marchi "e Tecnorete...(Adnkronos) - “Gli uffici dapprima svuotati dal Covid e poi ripopolati con nuove regole di riorganizzazione del lavoro, rappresentano il segmento che segnala miglioramenti rispetto all’anno scorso, ev ...MILANO - Le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa vedono canoni di locazione in veloce recupero, mettendo a segno, nella prima parte del ...