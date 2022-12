Immobili | Tecnocasa | dopo Covid design uffici punta a benessere lavoratori

...di una rete dedicata esclusivamente al comparto non - residenziale che oggi conta oltre 100 agenzie immobiliari in franchising sul territorio nazionale con 2 marchi "e Tecnorete...Gli ultimi dati sui tempi di vendita elaborati dall'Ufficio Studi del Gruppoa giugno 2022 vedono una diminuzione in tutte le realtà territoriali. Ancora una volta il mercato immobiliare si dimostra veloce e dinamico come c'era da aspettarsi alla luce della domanda ...Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa vedono canoni di locazione in veloce recupero, mettendo a segno, nella prima parte del 2022, un rialzo del 2,1% per i monolocali, del ...Dopo il calo dei valori del 2020, i canoni di locazione sono tornati a crescere nella prima parte del 2022. Lo segnala Tecnocasa.