Ilary Blasi cede al ‘ritocchino’ | quale parte del corpo ha voluto modificare

... è stato acquistato dal Capitano, nella stessa gioielleria dove era solito andare a scegliere i regali per la sua ex moglie. Un anello che sarebbe stato comprato nel dicembre 2021, ...e Bastian sembrano essere più innamorati che mai, come mostrano anche le foto del recente weekend insieme a Saint Moritz . La coppia appena nata sembra però essere già minacciata dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una nuova bufera si è abbattuta su Ilary Blasi ora che Claudia Aquino ha confessato di aver avuto un flirt con la sua nuova fiamma.