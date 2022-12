SPAL

ha fatto una scelta giusta perchè ildel club estense conosce bene il calcio avendo avuto esperienze diverse in Italia. Diamogli tempo e vedrete che De Rossi riporterà la Spal in ...Per l'occasione saranno presenti: il sindaco Alan Fabbri, il vice Nicola Lodi e, per la Spal, ilJoee il direttore Andrea Gazzoli. Per A. Ge. Pro ci saranno: ilSimone ... Il Presidente Tacopina ha incontrato A.I.L. al Centro Sportivo "Fabbri" Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! La Roma torna a Trigoria, c’è Karsdorp Oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per la… Leggi ...Ferrara, 12 dic - Comune, Spal e tifosi uniti per la raccolta fondi a favore delle protezione civile: l'appuntamento è domani, martedì 13 dicembre, alle 20.30 al ristorante "Dai Fradiè" di Porotto (vi ...