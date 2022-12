QUOTIDIANO NAZIONALE

Gaia Randazzo aveva 20 anni: nel telefonino ci sarebbero filmati mai inviati, in cui lei annuncerebbe l'intenzione di suicidarsiI disegni raffigurerebbero dei personaggi presenti in due diversi capolavoriregista: il primo ne Ildi Sleepy Hollow , il secondo è un dettaglio legato a La fabbrica di cioccolato . ... Il mistero del traghetto Trovati video nel telefono: Gaia si è gettata in mare Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le indagini della Procura. Lo smartphone. La testimonianza. 2' DI LETTURA Che fine ha fatto Gaia Chi indaga considera l’ipotesi del suicidio come l’unica amarissima verità possibile in calce alla tra ...