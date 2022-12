Il futuro del lavoro

Il Manifesto

... si è messo in cammino recandosi, armato di sorriso e serenità, nel fortinonemico. Una ...aver tracciato una efficacia strategia di comunicazione che potrà essere seguita anche da altri in. ...... la cantante è in attesaprimo figlio, Noa Alexander, da Stefano Corti. Nel suo monologo andato ... 35 anni, senza nascondere le ansie per il'. 'Non so a cosa andrò incontro, ma per quanto ... «Kingfish» & Co., il futuro del blues | il manifesto Struggente ed emozionante: si conoscono finalmente i nome del marito e della moglie di un'antica lettera d'amore coreana che risale addirittura al XVI secolo ...A gennaio potrebbe cambiare qualcosa all'interno della rosa bianconera. Si parla, con insistenza, di un possibile addio di McKennie (attenzione al Borussia Dortmund) ma, prima di lasciar partire il va ...