Il costo del biglietto per i mezzi pubblici di Milano passerà da 2 euro a 2 | 20 euro

Se invece si effettua il cambio di offerta essendo già clienti Iliad, ilpassaggio è pari a zero euro. L'attivazione può comunque essere effettuata da clienti in portabilità da qualsiasi ...I motivi sono collegate alla crisi internazionale, alla guerra in Ucraina e dunque all'aumentodelle materie prime edislocamento della produzione, secondo un articolo de Il Giornale. ...«Non ho mai visto una politica seriale tanto classista come in questo scorcio di legislatura e mai avrei immaginato che innanzi all'impossibilità di recarsi in città con la propria automobile, si pote ...Non aumenta solo il costo del gas e dell'energia elettrica. Ora anche le batterie che alimentano le auto a trazione elettrica sono rincarate del 7% secondo uno studio di Bloomberg. I motivi ...