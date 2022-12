Il Coni | «Nessun nostro patrocinio al Festival del calcio» che dà a Moggi un premio alla carriera

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ilsmentisce di aver patrocinato ildelItaliano-Italian Football Awards 2022 che prevede anche unper Lucianoradiato in seguito apoli. Ecco il comunicato del comitato olimpico nazionale italiano presieduto da Giovanni Malagò. Il, in relazione ad alcune notizie diffuse “impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcunrelativamente all’eventodelItaliano-Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. Lo fa sapere il ...

