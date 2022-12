Il commento dell’intermediario che lo portò al Milan | “Giroud? Chi lo diceva mi faceva ridere!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Vincenzo Morabito, l’intermediario che insieme a Michael Manuello regalò ai tifosi rossoneri Olivier, ha commentato le ultime prestazioni dell’attaccante. Il bomber francese è impegnato ai Mondiali in Qatar e oggi affronterà il Marocco nelle semifinali del torneo. All’attivo ha già 4 reti nella competizione e vuole trascinare la sua Francia in finale a suon di gol. OlivierAttaccanteLe dichiarazioni di Morabito suLe dichiarazioni di stima da parte di Morabito su Oliviersono state rilasciate a Il Giornale, eccone alcune: «Mi sorprendo di chi si sorprende di questo, Olivier è sempre decisivo nelle grandi partite. Mi fanno ridere quelli cheno che era finito, si vede che non lo conoscevano. ...