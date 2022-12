Il comandante russo a Donetsk | «Abbiamo le armi nucleari per sconfiggere la Nato» – Il video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alexander Khodakovsky,delle forze militari russe di stanza a, in Ucraina, ha dichiarato alla televisione di stato russa che Mosca non ha le risorse perlama ha leper vincere la guerra. Le immagini circolate su Twitter sono state rilanciate dalla Cnn. NelKhodakovsky a un certo punto, parlando con il giornalista in studio, dice: «L’escalation può essere solo una e noi nonle risorse perlamaleper quello». su Open Leggi anche: Ucraina, bombardamenti a Kiev. Il filmato di Calenda con l’allarme aereo – IlL’Ucraina: «I russi rubano ...

