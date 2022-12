Il cda Rai si spacca su Rao al Tg2 | la nomina passa con il voto di Forza Italia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stato salvato da Gianni Letta. Solo l’intervento dell’eminenza diha fatto sì che Simona Agnes votasse a favore delladi Nicola Rao alla guida del Tg2. Altrimenti l’ad della Rai Carlo Fuortes sarebbe finito addirittura in minoranza. Con tutte le conseguenze del caso. È’ stato un cda tormentato quello di questa mattina: tre voti contrari alladi Rao al posto di Gennaro Sangiuliano, diventato come si sa ministro della Cultura. Risultato: consiglioto e provvedimentoto per un soffio, visto che Agnes, in quota FI, era pronta a opporsi. Contro Fuortes i rappresentanti di Pd, M5S e dei lavoratori. Questa la loro nota congiunta al termine del cda: “Ci troviamo, a distanza di un anno dalle precedenti nomine dei direttori delle testate Rai, a constatare ...