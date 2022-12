Il cda Rai si spacca su Rao al Tg2 | la nomina passa con il voto di Forza Italia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stato salvato da. Solo ilfavorevole della rappresentante del partito del Cav., Simona Agnes, ha permesso ladi Nicola Rao alla guida del Tg2. Altrimenti l’ad della Rai Carlo Fuortes sarebbe finito addirittura in minoranza. Con tutte le conseguenze del caso. È’ stato un cda tormentato quello di questa mattina: tre voti contrari alladi Rao al posto di Gennaro Sangiuliano, diventato come si sa ministro della Cultura. Risultato: consiglioto e provvedimentoto per un soffio. Contro Fuortes i rappresentanti di Pd, M5S e dei lavoratori. Questa la loro nota congiunta al termine del cda: “Ci troviamo, a distanza di un anno dalle precedenti nomine dei direttori delle testate Rai, a constatare la poca trasparenza e oggettività nel ...

La notizia della nomina di Nicola Rao come nuovo direttore del Tg2 è stata confermata da Ansa , che ha riportato una nota ufficiale. Si sottolinea come la riunione del Consiglio di Amministrazione abbia dato parere favorevole. L'attuale vicedirettore del Tg1 succede a Gennaro Sangiuliano, nominato Ministro della Cultura nel governo Meloni. 'Il Consiglio di Amministrazione riunito oggi a Roma, sotto la Presidenza di Marinella Soldi, ha dato parere favorevole alla proposta dell'Amministratore Delegato Carlo Fuortes di nominare Nicola Rao alla Direzione del Tg2. Un passo alla volta. È il metodo di Giorgia Meloni per sciogliere uno dei nodi più intricati per chi entra a Palazzo Chigi: le nomine in Rai. E un passo, il primo, è stato fatto.