Il caso Assange parla al Qatargate Ogni istituzione è a rischio corruzione | bisogna proteggere chi denuncia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Intervista a Stella Moris, moglie di Julian, a Strasburgo per la cerimonia del premio Sacharov: “Il suoè politico. Viene trattato come un condannato, ma non lo è. È in isolamento, è stato nascosto alla vista. Ed è imbarazzante e vergognoso che l’Ue non spinga sull'alleato Usa per liberarlo”

Dire

