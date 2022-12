Il bonus mobili ed elettrodomestici rinnovato | cosa cambia dal 1° gennaio 2023

Ilsi affiancherebbe al già notoed elettrodomestici che però spetta solo in connessione all'effettuazione di lavori di ristrutturazione . Confrontiamo i due, analizzando le ...Restano solo pochi giorni per chi ha intenzione di usufruire delper intero: dal primo gennaio 2023 il plafond di spesa detraibile scenderà dagli attuali 10mila a 5mila euro. Non solo: nel 2022 si chiuderà anche la possibilità di usufruire del...Il Governo dimezza l’incentivo per l’acquisto di arredamento e cucine: presentato un emendamento per il ripristino. La preoccupazione delle 856 imprese sarde e dei rivenditori. Confartigianato Sardegn ...Per alcuni bonus edilizi, in concomitanza con la fine del 2022, si stanno avvicinando delle scadenze importanti. Ci sono infatti agevolazioni di cui non sarà più possibile beneficiare. Calendario alla ...