(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Più di 6 utenti disu 7 (il 67%) ha dichiarato di interagire con la piattaforma di video brevi per prendersi una pausa durante il giorno o rilassarsi a fine giornata. Il 92%utenti ha provato un'emozione positiva dopo aver visto un video sul social, che li ha portati a compiere un'azione fuori dalla piattaforma. In Italia poi il 58%utenti afferma di avere maggiori probabilità dirsi dei marchi dopo averne sentito parlare daidi. Il 65% dice disempre afmento sulle recensionie sui consiglistessiper decidere cosa acquistare. Sono alcune delle evidenze che emergono dal What's Next Report, l'osservatorio ...

AGI - Agenzia Italia

Il% dice di fare sempre affidamento sulle recensioni online e sui consiglistessi creator per decidere cosa acquistare online. Sono alcune delle evidenze che emergono dal What's Next Report, ...Il complesso sorgerà in un'area da 60 mila metri quadrati nel parcoErzelli. Nella realizzazione dell'opera centrale sarà il ruolo dell'Inail che la finanzierà con 280 milioni di euro (dal ... Il 65% degli italiani si fida dei creator di TikTok per fare acquisti online AGI - Più di 6 utenti di TikTok su 7 (il 67%) ha dichiarato di interagire con la piattaforma di video brevi per prendersi una pausa durante il giorno o rilassarsi a fine giornata. Il 92% degli utenti ...(Teleborsa) - Crisi geopolitica, crisi energetica, inflazione, modifica delle catene di fornitura, isolamento internazionale della Russia, raffreddamento dei rapporti politici tra occidente e ...