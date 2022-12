Il 34enne che ha ucciso i genitori con una mannaia nel giorno del pensionamento del padre

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ha colpito entrambi con diversi fendenti. Con un’arma bianca che, almeno per il momento, viene descritta dagli inquirenti come una. Ha continuato a infierire sui quei corpi, riversi in un mare di sangue, per diversi minuti prima di tentare di allontanarsi da quell’abitazione in evidente stato confusionale. Poi il fermo, la confessione e l’arresto. Il dramma familiare si è consumato martedì sera a Racalmuto, cittadina in provincia di Agrigento (Sicilia). L’autore del duplice omicidio è un, figlio delle due vittime. Racalmuto, figlio uccidee madre in casa a colpi diI due corpi ritrovati riversi in terra, in un bagno di sangue, e abbracciati sono quelli di Giuseppe Sedita e Rosa Sardo. A trovarsi davanti quella scena raccapricciante e dolorosa è stata la seconda figlia della coppia che si ...