I repubblicani vogliono DeSantis come candidato a USA 2024

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gli ultimi sondaggi mostrano che iil governatore della Florida Ronalle presidenziali del. L’ex presidente Donald Trump crolla invece nei sondaggi. Iper USAGli ultimi sondaggi non sono positivi per l’ex presidente americano Donald Trump. A causa di battute d’arresto politiche e legali

AGI - Agenzia Italia

'Ie gli indipendenti conservatori - spiega David Paleologos, direttore del centro di ricerche di Suffolk University -il trumpismo senza Trump' . Fino allo scorso mese l'ex ...La guerra, la morte e l'amore sono i tre temi trattati in questo splendido libro vivamente consigliato a tutti coloro i qualicomprendere le motivazioni dei fascistiforse ... Nell'ultimo sondaggio DeSantis stacca Trump nella corsa a Usa 2024 AGI - Il governatore della Florida Ron DeSantis supera di ventitrà punti Donald Trump nel sondaggio tra gli elettori repubblicani. È la distanza che emerge in un'ipotetica corsa alle primarie presiden ...La vittoria in Georgia assicura ai Dem la maggioranza al Senato ma la maggioranza repubblicana alla Camera complica i piani della Casa Bianca, preoccupata anche dalle indagini sul figlio del president ...