I migliori giorni | il trailer del film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Svelato ilde Idiretto a quattro mani daLeo, in uscita il 1 gennaio. Svelato ilde I, la commedia corale diretta a quattro mani daLeo prodotta da Italian Internationale Vision Distribution in collaborazione con Sky, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal 1° gennaio 2023. Ilriunisce un ricco cast composto dai due registi, oltre ad Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi per una serie di episodi ...

Giornate calde per le Banche centrali, con la Fed che apre una due -di decisioni importanti sui rialzi dei tassi. Al lavoro ci sono anche i governatori in ... leofferte in banca ......nel catalogo streaming di Disney Plus in un lasso di tempo che spazia fra i 60 e i 70di ...che si avvicinano le nomination agli Oscar e il film viene inserito in molte classifiche dei...Non esistono le vacanze natalizie senza la maratona dei migliori film di Natale da vedere su Prime Video. La piattaforma di Amazon propone diversi titoli da rivedere o da scoprire per la prima volta, ...Con l'arrivo delle festività tornano anche i profumi della tradizione culinaria natalizia. Come ogni anno l'elemento immancabile in qualunque casa italiana è il ...