I liberal democratici sono pronti ad accogliere chi rifiuta il bipopulismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Per il nome ufficiale e definitivo manca ancora un po’ di tempo. Qualcuno specula su “L’Italia sul serio”, ma ancora non c’è certezza. Su tutto il resto le prospettive della Federazione tra Azione e Italia Vivadecisamente più chiare. Ieri i leader dei due partiti, Carlo Calenda e Matteo Renzi, hanno nominato i componenti dell’organo di governo della nuova formazione politica. CiEttore Rosato, Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi, Davide Faraone, Luigi Marattin, Andrea Mazziotti, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Mario Raffaelli, Enrico Costa, oltre allo stesso Calenda. Vicepresidente sarà la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, che si definisce «onorata» non solo per la nomina in sé, quanto per l’importanza del patto tra i due partiti e «per quel che rappresenta per l’intero Paese». La prima riunione del coordinamento si terrà al ...