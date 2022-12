I creators non possono più usare gli audio in trend per i loro Reel sponsorizzati?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La questione è molto semplice e tocca da vicino la totalità dei contentdi tutto il mondo che, nel realizzare i proprisu Instagram, inseriscono in sottofondo quei brani che, nell’istante in cui si sta per pubblicare, sono tra i più usati. Fin qui, niente di strano o – più precisamente – niente di illegale. Se, però, l’che si sta scegliendo è un brano musicale coperto da copyright la situazione cambia. E cambia ancor di più se come musica per isi scelgono quei brani protetti. Qual è il rischio? LEGGI ANCHE > Milo Manara e il problema del copyright su quelle opere che diventano meme (come nel caso di Elon Musk) Se si usano canzoni con copyright nei propriCome riportato da Bloomberg, la repressione legale ...