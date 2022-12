Highlights e gol Argentina-Croazia 3-0 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la semifinale deidi. Partita equilibrata nella prima mezzora poi Livakovic entra in ritardo su Julian Alvarez e per Orsato è calcio di rigore. Dagli undici metri Messi non sbaglia e fa 1-0. Dopo qualche minuto l’attaccante del Manchester City insacca la rete del 2-0 e di fatto chiude la partita. Laci prova ma senza convinzione: nella ripresa Messi si inventa un’azione straordinaria, serve Julian Alvarez che fa 3-0. Domenica l’si giocherà la finale per la storia, sabato laquella per il terzo posto. SportFace.