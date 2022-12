Highlights Dinamo BDS Sassari-Gasteiz-JDA Digione 72-85 | Basketball Champions League 2022 23 VIDEO

Eurosport IT

GlidiBDS Sassari - PAOK Mateco 82 - 78 , match valido come quarta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Arriva finalmente la prima vittoria per il Banco di Sardegna, che ...Per la Vuelle arriva il secondo successo consecutivo contro unaSassari mai doma. Pesaro è ottima a rimbalzo e lotta su ogni pallone. Gli ... La Dinamo Sassari passa in volata a Tortona 82-79, Napoli torna a vincere piegando Trento 69-58 Gli highlights di Dinamo BDS Sassari-PAOK Mateco 82-78, match valido come quarta giornata della Champions League 2022/2023 di basket.