“Harry & Meghan” | tutto quello che la serie Netflix non ci ha svelato finora

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AAA rivelazioni esplosive cercasi. Attesa come una “bomba ad orologeria”, la docu-per ora si è rivelata solo una gigantesca torta di panna montata (di quelle con la panna vegetale) e senza decorazioni. Delle “bombshells” annunciate dai tabloid e rilanciate dai siti diil mondo non c’è traccia, almeno nelle prime tre puntate, e dunque a curiosi, feticisti e antimonarchici non resta che sperare che gli ultimi tre episodi cherilascerà il 15 dicembre siano finalmente ricchi di notizie e sferzate rivelatrici. I trailer fanno bene sperare? Ni. Dalle prime immagini trapela poca sostanza, ma tanta quanto basta per illudersi che le tanto attese critiche a re Carlo III e alla coppia rivale, William e Kate, siano in arrivo. Del resto,si era esposta ...

Vanity Fair Italia

& Megan (Serie tv 2022, Documentario) di Menhaj Huda. 1899 (Serie tv 2022, Thriller) con Andreas Pietschmann e Lucas Lynggaard Tønnesen. The Crown (Serie tv 2022, Quinta Stagione) di Peter ..."Topino e la Vigilia di Natale" è il titolo dell'iniziativa, tratto dall'omonimo album illustrato di Rebecca, che viene proposta in collaborazione con il gruppo di volontari Arcunta. Per ... Harry e Meghan Markle, in arrivo una legge per togliergli i titoli nobiliari Ne è convinta la stampa britannica, visto che star come George e Amal Clooney, Oprah Winfrey, Michelle e Barack Obama non solo non hanno voluto dire una parola sulla serie Netflix Harry&Meghan ma semb ...Stanno per essere rilasciate le ultime puntate della serie Netflix Harry & Meghan e tra i grandi protagonisti ci saranno anche i piccoli Archie e ...