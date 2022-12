Hamsik ricorda | “Mi voleva anche il Milan Ecco perché ho rifiutato”

L'Interista

parla anche di Lobotka: "Lobotka è un giocatore importantissimo, lo ha fatto vedere sin dall'...il momento in cui ha lasciato la Nazionale. "L'ultima con la maglia della Slovacchia ...E, sebbene abbia giocato una sola stagione in Italia,perfettamente la lingua. Tanto meglio. io ricordo Allan - Jorginho -che era davvero un grande centrocampo...". Più forte questo ... Hamsik ricorda: "Mazzarri mi voleva all'Inter. Alla Juventus mai pensato" I 'no' a Milan, Inter e Juve, l'amore per il Napoli, il rapporto con i tifosi, Maradona. Di questo e non solo ha parlato Marek Hamsik nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn. Il canale You ..."Sono partiti fortissimi, siamo a meta' ma stanno devastando tutti in campionato, stanno andando come treni. Spero che continuino cosi' quando ...