“Ha spaccato la chitarra in mille pezzi” | i rumor dopo la squalifica di Riccardo Fogli

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)mezza giornata passata nella Casa del Grande Fratello Vip è stato chiamato in Confessionale e da lì non ne è più uscito. Gli autori – come hanno fatto per Marco Bellavia – lo hanno prelevato e fatto uscire da una porta di sicurezza (e la reazione più bella l’ha avuta Edoardo Tavassi). Qual è stata la sua reazioneaver appreso della? A rispondere a questa domanda sono stati i due gossippari Deianira Marzano e Amedeo Venza, quindi è una risposta da prendere con le pinze. La prima ha scritto che il cantante pare che “non abbia preso bene questa scelta del Grande Fratello” e che “arrabbiato ha lanciato ladalla porta,che si è rotta in“. Più drastica la versione dell’altro: ...