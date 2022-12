Gruppo San Donato | Ghribi “Obiettivo investimenti sanitari all' estero”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La nostra filosofia resta la stessa e si rafforza sempre più: un grandeal servizio di una grande Regione e di in grande Paese. Dopo due anni in cui i nostri ospedali si sono dedicati interamente alla cura dei pazienti Covid, ilè più determinato di prima, non solo nel consolidare la propria leadership nella sanità italiana ma anche con l'di perseguireall'”. Lo ha detto il vice presidente delSane presidente di GKSD holding, Kamel, durante l'evento di Natale organizzato dalSan, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'Ordine, del mondo dell'arte, ...

Gruppo San Donato

Erano un piccoloa Roma perché era indifeso e non si amalgamava bene alla popolazione. ... "I nostri nomi quali sarebbero e le nostre festività Non ci sarebbe stata la Basilica diPietro e ......il vicesindaco del Comune di Reggio Emilia Alex Pratissoli e del vicesindaco del comune di... IlIren sta lavorando a progetti di ampio respiro sui temi ambientali e il Piano Industriale @... Nuova macchina cuore-polmone al Policlinico San Donato È in programma per il 16 dicembre il “Convegno sulle Attività del 2022, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”. L’evento si terrà nella Sala Flaminia Odescalchi presso la Parrocchia San ...Si terrà domenica (18 dicembre), a Lucca, all’auditorium di San Romano, alle 15, lo spettacolo teatrale Aspettando Moby Dick. Uno spettacolo di Miriam Iacopi realizzato dal gruppo giovani Gianburrasca ...