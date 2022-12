Grazie al piccolo miracolo post Covid la produttività italiana cresce più di quella europea

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Per una volta non siamo ultimi, anzi. L’Italiapiù delle attese e l’aumento del Pil supera quello dei nostri principali vicini, Spagna, Germania, Francia, soprattutto se il confronto è con il periodo pre-pandemia. Tra la fine del 2019 e il terzo trimestre del 2022 il nostro prodotto interno lordo, tra crolli e rimbalzi, è salito dell’1,84 per cento, oltrepassando nella primavera di quest’anno la Francia, che alla fine ha visto un progresso solo dell’1,11 per cento. Ancora peggio ha fatto la Germania, che ha messo a segno un +0,33 per cento, principalmente a causa delle deludenti performance, dopo avere resistito meglio nel 2020. La Spagna, poi, ancora non si è ripresa dopo la recessione in doppia cifra di due anni fa, e il suo Pil a fine settembre era ancora del 2,02 per cento più basso di quello del dicembre ...