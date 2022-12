Grande Fratello Vip | tra Ginevra ed Elettra Lamborghini ci sono stati passi avanti | lo conferma la gieffina

Taylor Mega la modella e influencer originaria di Udine, è stato ospite nel format social di Casa Ch i, parlando di alcuni protagonisti dell'attuale edizione delVip , tra cui la sua amica intima, Giaele De Donà . Taylor ha confidato di sentire quotidianamente il marito di Giaele , Bradford Beck, rivelando che l'uomo sarebbe " bello incaz**...Con empatia e apertura, Terrence è stato unregista, un artista, un uomo veramente onesto e ... insieme a quello di mia madre, mioe mia sorella. Siamo in pace sapendo che non sta più ...Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip torna a parlare della sorella Elettra Lamborghini e del loro rapporto. Cosa ha detto la gieffina ...Taylor Mega, ospite a Casa Chi, ha rivelato di sentire ogni giorno il marito di Giaele De Donà che non sarebbe per nulla contento del comportamento della moglie all'interno della Casa del Grande Frate ...