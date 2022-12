Gli Stati Uniti annunciano passi avanti sulla fusione nucleare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Washington, 14 dicembre 2022 "I ricercatori di Livermore e di tutto il mondo lavorano su questo momento da oltre 60 anni. Allora qual è questo risultato? In primo luogo, rafforza la nostra sicurezza nazionale perché apre un nuovo campo per mantenere un deterrentesicuro, protetto ed efficace. Deterrente in un'epoca in cui non abbiamo test nucleari. L'accensione ci permette di replicare per la prima volta certe condizioni che si trovano solo nelle stelle e nel sole. E la seconda cosa che fa, ovviamente, è che questa pietra miliare ci avvicina di un passo significativo alla possibilità di zero emissioni di carboni", le parole della segretaria americana all'Energia, Jennifer Granholm. / U.S. Department of Energy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev