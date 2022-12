Gli insulti a Francesca Ferragni per la foto in costume a 6 mesi dal parto

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Pioggia di critiche per, la sorella di mezzo di casa, che ha trascorso un weekend di relax alle terme di Bormio e ha deciso di pubblicarne le immagini su Instagram. La dentista è apparsa in alcuni scatti in bikini, ma è stata ricoperta daglidegli haters che si sono accaniti sul suo apparente bisogno di mostrare la sua pancia piatta a seidal. Un post uguale a quello di migliaia di altri utenti, un’immagine identica a quelle che si è soliti trovare sul social network, ma che persi è tradotto in attacchi diretti nei suoi confronti. “Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il? E quindi?“, ha scritto infatti un utente. “Non capisco questa smania delle ...