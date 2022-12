Giuseppe Cionfoli | chi è la moglie Loredana | età | lavoro e figli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il cantautore italiano,, ex religioso francescano, noto al grande pubblico nei primi anni ’80 con il nome di Fra’, è sposato con. Un unione salda che va avanti da decenni, un legame che ha indotto il cantautore a svestirsi dell’abito talare. Ma chi èladel cantante? Cosa sappiamo di lei? View this post on Instagram A post shared by(@2017) Chi è ladivivono a Bari con i loro tre, Samuel, Vera e Consuelo, che li hanno resi anche nonni. I due ...

imusicfun.it

Nel corso della storia sono saliti sul palco di Sanremo diversi personaggi singolari, tra cui un frate di nome Padre. Chi ...Tra i tanti personaggi che hanno criticato aspramente l'ex concorrente di The Voice non è mancato. Si tratta di un ex frate che, in un'intervista rilasciata al settimanale 'DiPiù' ... Sanremo 2023, Giuseppe Cionfoli contro le scelte di Amadeus Cristina Scuccia, l'ex suora vincitrice di The Voice, è stata bersaglio di una critica tanto raffinata, quanto dolorosa. Scopriamo insieme che cosa le ha detto l'ex frate cappuccino Giuseppe Cionfoli.BARI - ‘Armonie. Natale nel cuore’ è l’evento in programma sabato 17 dicembre alle 17 nella magica cornice di Castello Marchione, a Conversano (Ba). Organizzato dalla Sezione di Bari dell’associazione ...