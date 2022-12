Gioca cinque euro | ne vince 500 mila nell’Avellinese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoad una lotteria istantanea e necento. E’ in festa il piccolo centro irpino di San Sossio Baronia, meno di dueabitanti nella Valle dell’Ufita, per l’arrivo in anticipo di Babbo Natale, o della fortuna, che ha cambiato la vita all’anonimo vincitore. Il bigliettonte è stato acquistato presso il bar tabacchi di via Piano. A rendere nota la notizia, i gestori che su fb hanno augurato “al fortunato vincitore o vincitrice un sereno Natale”. I cittadini di San Sossio non sono stati da meno, nella speranza, scrivono sui social, “che are sia stato un nostro concittadino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.