Ginny e Georgia 2 | più “incasinate di prima” nel trailer della nuova stagione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tutto pronto per il debuttosecondadi, di cui Netflix ha rilasciato di recente il nuovo. L’acclamata serie, approdata sulla nota piattaforma a partire dal 24 febbraio 2021, tornerà con nuovi episodi e tante sorprese: ecco cosa aspettarsi. Da tempo scarseggiavano notizie relative allae attesissimadi. La serie, presentata fin da subito come una sorta di Gilmore Girls in versione “aggiornata”, ha conquistato gli utenti di Netflix ottenendo in seguito il via libera per un nuovo capitolo lo scorso 19 aprile 2021. Costituita anch’essa da 10 episodi, la secondaè in procinto di fare il suo debutto. A poche settimane di distanza dal rilascio, il ...