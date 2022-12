Gianluca Vialli malattia | a cosa ha il tumore? Come sta? Ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Così,58 anni, ha motivato il ritiro dalla Nazionale per curarsi da un tumore al pancreas, che ha da tempo. "L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico - fisiche per ...Così. Il capo delegazione delle Nazionale di calcio ha annunciato la sua assenza in occasione delle prossime gare degli Azzurri. 'L'obiettivo - prosegue- è quello di utilizzare ...[themoneytizer id=”99064-6] Altro giorno, altra cesella che si apre. La Lazio, attraverso i propri canali ufficiale social, continua, giornata dopo giornata, ad aprire le caselle del calendario dell’ ...Gianluca Vialli sospende i suoi impegni con la Nazionale a causa della battaglia che sta conducendo contro il tumore. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team ...