Gianluca Vialli come sta | lascia la Nazionale per il tumore | ' Devo superare questa fase delicata della malattia'

E' quanto fa sapere, capo delegazione della Nazionale italiana, che ha annunciato alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare della squadra guidata dall'amico Roberto ...: 'C'è felicità anche nel dolore' - esclusivo LA REAZIONE DELLA FIGC - Dal presidente federale Gabriele Gravina c'è l'assicurazione che il suo posto sarà tenuto al caldo per tempi ...Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio, ha comunicato oggi, tramite una nota diffusa dalla FIGC il temporaneo abbandono del suo incarico: ..."Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e… Leggi ...