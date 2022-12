Teleclubitalia.it

...più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell'Aeronautica Militare tragicamente scomparso nell'incidente aereo occorso...I problemi sono sorti quando i sudamericani hanno notato che,momenti in cui il croato era ... Orsato è stato saggio a stingerlo in, ma Lovren era dall'altro lato del portiere e, se Alvarez ... Giallo nei cieli, pilota casertano precipita con l’Eurofighter: morto a 33 anni Ritrovato il corpo del pilota ai comandi del caccia Eurofighter precipitato a Trapani: si chiamava Fabio Antonio Altruda e aveva 33 anni ...Intensificati i controlli delle Fiamme Gialle napoletane a contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio in prossimità delle feste di fine anno. Circa 10 tonnellate di “fuochi” abusivamente d ...