GfVip | Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez | “Siamo in buoni rapporti”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Grande Fratello Vip,parla deiconDopo che i follower hanno accusatodi non far vedere Luna Marì al papà ci ha pensato involontariamente lo stessoa chiarire, nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, a chiarire una volta per tutte in qualiè con la showgirl argentina e con quale frequenza vede la figlia. Mentre era in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, infatti,ha iniziato a parlare die della figlia Luna Marì avuta con la showgirl argentina. “La verità è che tra noi è tutto ok. Sì ...