GF Vip | Edoardo e Antonella vicini alla rottura | Ha fatto la zoc****a

La relazione fraDonnamaria e Antonella Fiordelisi scoppiata all'interno della casa del Grande Fratellosembra già essere alle battute finali. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, i due sembrano ...Tavassi e Antonino Spinalbese sono tra i protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello. A commentare il loro percorso nella famosa Casa di Cinecittà ci ha pensato l'...Pubblico in rivolta contro il GF Vip 7 per l'espulsione di Riccardo Fogli e, tra i video, ce n'è uno in cui Edoardo Donnamaria bestemmia.Edoardo Vianelli commenta l'interesse della sua ex per Daniele dal Moro e dice che la Goich no sarebbe stata fedele durante il matrimonio ...