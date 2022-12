Gf Vip | Edoardo dà della ' Z' ad Antonella | critiche furiose per quanto detto su di lei e Antonino

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Al Gf Vip è da qualche giorno che traDonnamaria eFiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l'atteggiamentofidanzata, soprattutto nei ...

Al Gfè da qualche giorno che traDonnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l'atteggiamento della fidanzata, soprattutto nei confronti ...Le parole diVianello Wilma Goich, durante l'ultima diretta del 'Grande Fratello', ha rivelato che il suo ex marito l'avrebbe tradito più volte nel corso degli anni. Stuzzicata da Alfonso ...Al Gf Vip è da qualche giorno che tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l’atteggiamento della ...Al Gf Vip si è visto un momento incredibilmente trash, nel quale Sarah Altobello e Daniele Dal Moro hanno cominciato a dirsele di santa ragione, accusandosi a vicenda di parlar male tra loro. Fin qui ...