Gf Vip | bufera su Roby Facchinetti che difende Riccardo Fogli dopo l’esclusione dallo show

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Negli ultimi giorni è al centro del dibattito, “durato” nella Casa meno di 24 ore. Il cantante dei Pooh era stato fatto entrare lunedì 12 dicembre, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5. Ma a causa di una bestemmia è stato espulso prima ancora di poter iniziare a tifare per un nuovo gieffino. Un suo amico fraterno e collega lo ha volutore subito:. Ma quest’ultimo è finito nella polemica, così come gli autori, che sarebbero stati “costretti” a prendere questa decisione. “Ho appena saputo che il fratelloneè stato estromesso dal Grande Fratello perché ha bestemmiato. Conoscoda una vita e vi assicuro che non ...

Grande Fratello GF, concorrente si sente male, urla improvvise: intervento rapido [...] Notte spaventosa per alcuni gieffini, che hanno dovuto soccorrere una di loro che si è sen [...] Fino a ...Il post di Facchinetti è stato inondato di commenti, molti dei quali criticano Fogli non tanto per la bestemmia, quanto per la decisione di partecipare al GF. La reazione degli altri inquilini ...Mentre Antonino Spinalbese è all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, la sua ex compagna Belen Rodriguer è ...La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Negli ultimi giorni è al centro del dibattito Riccardo Fogli, “durato” nella Casa meno di 24 ore. Il cantante dei Pooh era stato f ...