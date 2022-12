Gf Vip 7 | nuovo concorrente a rischio eliminazione | continuano i comportamenti inaccettabili

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idei concorrentia mettere ail programma di Alfonso Signorini. Questa nuova edizione del Grande Fratello, dobbiamo ammettere, è iniziata col botto. Seppur con bassissime aspettative, i concorrenti fanno molto discutere non solo all'interno del programma ma anche e soprattutto sul web. Quando il cast è stato annunciato in molti avevano criticato la scelta di Signorini ma lui rispose con una secca risposta: "Quest'anno ho puntato sulle personalità e sulle storie, non sulla fama". Niente di più vero visto che a nemmeno due settimane dall'inizio del programma le personalità dei vipponi sono uscite fuori e non tutti positivamente. Il primo scandalo è stato il chiacchieratissimo caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Ilè stato costretto dal comportamento ostile e ...