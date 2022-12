GdS – Psg su Rashford con la benedizione di Mbappé | lo United ha un’opzione | cosa cambia per l’estate | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-13 16:49:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Molto presto il Manchesterpotrebbe blindarlo per un’altra stagione, ma il futuro di Marcusè destinato a far discutere nei prossimi mesi. La corte del Psg che incombe spaventa i Red Devils ma non solo: a influenzare la scelta della stellina classe 1997 potrebbe essere anche il suo rapporto con Kilyan Mbappè. LO SCENARIO – “È un giocatore straordinario, qualora fosse possibile prenderlo a parametro zero tutti i club proverebbero a ingaggiarlo. Abbiamo parlato con lui in passato e non era il momento giusto. Potrebbe esserlo invece la prossima estate. Se andrà via a zero a gennaio ci sentiremo”. Musica e parole di Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg, che solo pochi giorni fa ha ribadito la grande attenzione che i francesi hanno per il 25enne nazionale inglese ...