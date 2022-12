GdS – Leao | è un giallo l’occhiolino social al Chelsea E i milanisti tremano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-12 13:50:32 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il portoghese ha iniziato a seguire i Blues sulcinese: anche se il follow è sparito quasi subito, i tifosi rossoneri sono in ansia Il pollice di Rafaelè finito sul “follow” sbagliato. Il portoghese, reduce dall’eliminazione ai quarti del Mondiale con il Portogallo, tiene in ansia i. Qualche giorno fa ha iniziato a seguire ilsu Tik Tok, salvo poi “unfolloware” quasi subito il profilo, resosi conto della gaffe o magari dell’errore. RINNOVO — Contesto. Il contratto dell’esterno scade nel 2024 e non è stato ancora rinnovato. Maldini e Massara sono stati chiari, così come Stefano Pioli e il padre di, che attraverso Record ha aperto al prolungamento: “Ci stiamo lavorando. Tra ...

Questo è quanto riferisce la rosea: ' Pensiamo che nel Milan l'assenza disarà più penalizzante della rinuncia obbligata a Osimhen, infortunato, nel Napoli ed è per questo che Spalletti ci ...Osimhen eassenti, quale peserà di più Sono due rose rose talmente attrezzate che non possono fornire alibi. Senza Victor chi meglio tra Raspadori, Simeone o entrambi Chi li vive giorno per ... Formazioni ufficiali Corea del Sud-Portogallo: non riposa Ronaldo, Leao in panchina La pausa invernale servirà al tecnico per recuperare gli infortunati e per correggere alcuni difetti della squadra. La Gazzetta dello Sport parla delle missioni di Pioli a partire dal recupero di info ...L’attaccante esterno portoghese ha qualità e potenzialità immense ma non è ancora un campione. La Gazzetta dello Sport evidenzia che Rafael Leao deve ancora iniziare una partita al Mondiale: nonostant ...