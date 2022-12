Gardaland | ragazza licenziata | Foto su Onlyfans? Con mille euro non vivo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Brianzola, 25 anni, Ilaria Rimoldi è la protagonista di una storia che ha coinvolto il più celebre dei parchi divertimento italiani,, e il portale che condivide contenuti per adulti. Assunta a tempo determinato con uno stipendio di 1.100netti al mese, la“arrotondava” (fino a 5milamensili) posando mezza nuda dal divano di casa per la piattaforma online. La dirigenza del lunapark se ne accorge, la convoca per chiedere spiegazioni e lei risponde che, fuori dall’orario di lavoro, fa ciò che vuole.

