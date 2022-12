Gaia Randazzo | scomparsa sul traghetto I video nel telefono e i messaggi lasciano pochi dubbi | ' Si è suicidata'

si sarebbe uccisa . Secondo gli inquirenti che indagano sulla scomparsa della 20enne di Codogno ,, sparita sul traghetto che da Genova stava raggiungendo Palermo nella notte tra il 10 e l'11 novembre. Le ultime indiscrezioni dalla Procura lasciano trapelare che dagli esami tecnici ...si è suicidata' Il tecnico incaricato dai pm di Palermo non ha dubbi: la ragazza si sarebbe suicidata lanciandosi in mare. Una conclusione, ora messa a disposizione anche dei legali ...«Gaia Randazzo si è suicidata». È stata depositata dalla Procura di Palermo la consulenza sul cellulare di Gaia Randazzo, la ragazza scomparsa mentre, la notte tra ...A Storie Italiane gli aggiornamenti sulla scomparsa di Gaia Randazzo: "Oggi si è saputo dai giornali..." Svolta nelle indagini per la sparizione di Gaia, ...