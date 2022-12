Fusione nucleare | con energia del futuro gli USA domineranno il mondo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ci vorranno almeno un paio di decenni, poi l’pressoché illimitata prodotta dallasarà disponibile a livello planetario, e sarà una svola energetica che avrà naturalmente importanti ricadute geopolitiche. Perché quello degli Usa è un passo determinante verso l’addio ai combustibili fossili e sorattutto verso l’egemonia energetica mondiale, soprattutto nei confronti della Cina. Una partita su cui gli americani hanno puntato, e investito, parecchi soldi. L’annuncio Gli Stati Uniti annunciano il successo di un esperimento diche per la prima volta ha portato a un ‘net energy gain’ (guadagno netto di). Il risultato è stato centrato il 5 dicembre dagli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California. L’esperimento è stato ...

