Furto all’interno di abitazioni nel Salernitano | tre arresti

... stando a quanto fa sapere l'attrice, ilnon sembra avere ... non appena sbarcata' . Dopo l'impegno di lavoro a Riyadh, in ...dell'autista a noleggio di parcheggiare l'autodi un'...Due giovani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati dopo aver commesso undi un supermercato di piazza Lodi a Cremona. Due denunciati per rapina Sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Cremona i presunti autori di una rapina impropria avvenuta il 2 ...