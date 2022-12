Fumo | Nuova Zelanda | vietato per sempre a chi è nato dopo il 2008

Non eravamo poveri, la casa era, in Viale della Libertà, indirizzo rinomato. Avevamo ... Bisogna di continuo badare al fuoco, girare i ceppi, e se il legno non è secco, ilinvade l'...Il risultato è creare nuove generazioni senza il tabagismo o comunque senza il ricorso alZelanda, generazione senza nicotina: stop alper i 2009 "Migliaia di persone vivranno più a ...Wellington, 13 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa press) - Fumo vietato per sempre in Nuova Zelanda a chi è nato a partire dal primo gennaio 2009. Il parlamento di Wellington ha approvato in terza lettura un ...L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la Nuova Zelanda libera dal fumo entro il 2025. Il testo non riguarda il fumo con sigarette elettroniche, il vaping, che in Nuova Zelanda è già diventato più ...